У Берліні відбулась акція протесту проти правих популістів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Акція протесту проти правих популістів пройшла біля головного вокзалу Берліна. Звідти ж стартував марш їх опонентів, повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Акція відбулась у центрі Берліна, щоб приєднатися до акції проти правих популістів”, — йдеться в повідомленні.
У ролі авторів ініціативи виступили “Берлінський союз проти правих” та “Берлін за свободу від нацистів”. В якості місця проведення заходу було обрано площу, що прилягає до будівлі головного вокзалу. Звідти ж повинен був стартувати марш правих популістів, який планувався під гаслом “Меркель повинна піти”. Число прихильників останніх різко скоротилося — з запланованих 3 до 1 тис. осіб.
Зазначимо, що дотримання порядку в місті забезпечували близько 1100 поліцейських.
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