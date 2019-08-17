В Берлине тестируется микроавтобус без водителя
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Жителям Берлина предоставлена возможность принять участие в тестировании самоуправляющегося микроавтобуса в обычных дорожных условиях. Электрический автобус на шесть мест курсирует с пятницы, 16 августа, в берлинском районе Тегель между конечной остановкой 6-й линии метро и набережной Тегельского озера, говорится в пресс-релизе берлинской транспортной компании BVG, передает УНН со ссылкой на DW.
Автобус движется по заранее изученному маршруту длиной 1,2 километра. Он останавливается на всех четырех остановках, всегда открывая двери для входа и выхода. Скорость движения не превышает 15 километров в час.
Для поездок не нужно билетов. Среди пассажиров находится сопровождающий, который наблюдает за поездками и может вмешаться в случае проблемных ситуаций.
На основании тестирования, которое продлится до конца года, будут сделаны выводы, как функционирует это транспортное средство, как его сенсоры реагируют на окружающую среду и погоду и как пассажиры относятся к беспилотным поездкам.
Напомним, ООН запустили электромобиль для перевозки людей на Донбассе.