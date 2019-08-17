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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 60071 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 77209 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124874 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135203 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124824 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127348 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129643 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153083 просмотра

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В Берлине тестируется микроавтобус без водителя

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Жителям Берлина предоставлена возможность принять участие в тестировании самоуправляющегося микроавтобуса в обычных дорожных условиях. Электрический автобус на шесть мест курсирует с пятницы, 16 августа, в берлинском районе Тегель между конечной остановкой 6-й линии метро и набережной Тегельского озера, говорится в пресс-релизе берлинской транспортной компании BVG, передает УНН со ссылкой на DW.

Автобус движется по заранее изученному маршруту длиной 1,2 километра. Он останавливается на всех четырех остановках, всегда открывая двери для входа и выхода. Скорость движения не превышает 15 километров в час.

Для поездок не нужно билетов. Среди пассажиров находится сопровождающий, который наблюдает за поездками и может вмешаться в случае проблемных ситуаций.

На основании тестирования, которое продлится до конца года, будут сделаны выводы, как функционирует это транспортное средство, как его сенсоры реагируют на окружающую среду и погоду и как пассажиры относятся к беспилотным поездкам.

Напомним, ООН запустили электромобиль для перевозки людей на Донбассе.

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