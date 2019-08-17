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У Берліні тестується мікроавтобус без водія

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Жителям Берліна надана можливість взяти участь в тестуванні самоврядного мікроавтобуса в звичайних дорожніх умовах. Електричний автобус на шість місць курсує з п'ятниці, 16 серпня, в берлінському районі Тегель між кінцевою зупинкою 6-й лінії метро і набережної Тегельского озера, йдеться в прес-релізі берлінської транспортної компанії BVG, передає УНН із посиланням на DW.

Автобус рухається по заздалегідь вивченому маршруту довжиною 1,2 кілометра. Він зупиняється на всіх чотирьох зупинках, завжди відкриваючи двері для входу і виходу. Швидкість руху не перевищує 15 кілометрів на годину.

Для поїздок не потрібно квитків. Серед пасажирів знаходиться супроводжуючий, який спостерігає за поїздками і може втрутитися в разі проблемних ситуацій.

На підставі тестування, яке триватиме до кінця року, будуть зроблені висновки, як функціонує цей транспортний засіб, як його сенсори реагують на навколишнє середовище і погоду і як пасажири ставляться до безпілотним поїздкам.

Нагадаємо, ООН запустили електромобіль для перевезення людей на Донбасі.

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