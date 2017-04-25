В марте полиция раскрыла более 19 тыс. преступлений - С.Князев

"В течение марта текущего года было сообщено (о подозрении - ред.) в совершении более 19 тыс. преступлений, что в полтора раза больше чем в любом месяце прошлого года. И именно поэтому, главная задача - удержать такую ​​тенденцию в дальнейшем", - сказал С.Князев.

Также он сообщил, что в марте текущего года из незаконного оборота было изъято 741 единицы огнестрельного оружия, 50 тыс. патронов, 518 гранат и 37 кг взрывчатки, что составляет треть от общих результатов, которые были достигнуты в прошлом году.

Как сообщал УНН, полиция раскрыла заказное убийство владельца стоматологических клиник в Киеве.