В марте полиция раскрыла более 19 тыс. преступлений - С.Князев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В марте 2017 было сообщено о подозрении в совершении более 19 тыс. преступлений, что в полтора раза больше чем в любом месяце прошлого года. Об этом заявил на коллегии МВД глава Нацполиции Украины Сергей Князев, передает УНН.
"В течение марта текущего года было сообщено (о подозрении - ред.) в совершении более 19 тыс. преступлений, что в полтора раза больше чем в любом месяце прошлого года. И именно поэтому, главная задача - удержать такую тенденцию в дальнейшем", - сказал С.Князев.
Также он сообщил, что в марте текущего года из незаконного оборота было изъято 741 единицы огнестрельного оружия, 50 тыс. патронов, 518 гранат и 37 кг взрывчатки, что составляет треть от общих результатов, которые были достигнуты в прошлом году.
Как сообщал УНН, полиция раскрыла заказное убийство владельца стоматологических клиник в Киеве.