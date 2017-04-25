У березні поліція розкрила понад 19 тис. злочинів - С.Князєв

"Упродовж березня поточного року було повідомлено (про підозру - ред.) у вчиненні понад 19 тисяч злочинів, що у півтора рази більше ніж у будь-якому місяці минулого року. І саме тому, головне завдання – втримати таку тенденцію надалі", - сказав С.Князєв.

Також, він повідомив, що у березні поточного року із незаконного обігу було вилучено 741 одиницю вогнепальної зброї, 50 тисяч патронів, 518 гранат та 37 кг вибухівки, що становить третину від загальних результатів, яких було досягнуто у минулому році.

Як повідомляв УНН, поліція розкрила замовне вбивство власника стоматологічних клінік у Києві.