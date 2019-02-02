В Бердянске полностью восстановили водоснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Бердянске Запорожской области после аварии на коллекторе полностью восстановили водоснабжение. Об этом корреспонденту УНН сообщил диспетчер аварийной службы КП "Бердянскводоканал".
"Сегодня, 2 февраля в Бердянске полностью восстановили водоснабжение после аварии на главном городском коллекторе", - сообщил диспетчер аварийной службы.
Напомним, авария произошла вечером 27 января на главном городском коллекторе с обвалом (сразу в четырех местах) на магистральном канализационном коллекторе, который отводит до 80% стоков города. Для ликвидации аварии необходимо отремонтировать трубопровод длиной 159 метров (диаметр - 800 мм), который расположен на глубине пять метров.
Как сообщал УНН, в Бердянске из-за аварии на коллекторе без воды осталось полгорода. По факту служебной халатности, которая привела к ситуации, правоохранители открыли уголовное производство. Полицейские устанавливают круг лиц, которые допустили масштабную аварию на канализационном коллекторе. Продолжается досудебное расследование.