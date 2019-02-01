Через аварію на колекторі у Бердянську відкрили кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Бердянську через аварію на колекторі без води залишилося півміста. За фактом службової недбалості, що призвела до ситуації, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.
"Слідчим Бердянського відділу поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області, відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські встановлюють коло осіб, які допустили масштабну аварію на каналізаційному колекторі. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, аварія сталась ввечері 27 січня на головному міському колекторі з обвалом (одразу в чотирьох місцях) на магістральному каналізаційному колекторі, який відводить до 80% стоків міста.
Як повідомляв УНН, водопостачання ще досі не відновлено.