Из-за аварии на коллекторе в Бердянске открыли уголовное производство

"Следственным Бердянского отдела полиции, под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области, открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.



Полицейские устанавливают круг лиц, которые допустили масштабную аварию на канализационном коллекторе. Продолжается досудебное расследование.



Напомним, авария произошла вечером 27 января на главном городском коллекторе с обвалом (сразу в четырех местах) на магистральном канализационном коллекторе, который отводит до 80% стоков города.



Как сообщал УНН, водоснабжения до сих пор не восстановлено.