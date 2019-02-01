Из-за аварии на коллекторе в Бердянске открыли уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Бердянске из-за аварии на коллекторе без воды осталось полгорода. По факту служебной халатности, которая привела к ситуации, правоохранители открыли уголовное производство. Об этом передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.
"Следственным Бердянского отдела полиции, под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области, открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают круг лиц, которые допустили масштабную аварию на канализационном коллекторе. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, авария произошла вечером 27 января на главном городском коллекторе с обвалом (сразу в четырех местах) на магистральном канализационном коллекторе, который отводит до 80% стоков города.
Как сообщал УНН, водоснабжения до сих пор не восстановлено.