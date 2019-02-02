У Бердянську повністю відновили водопостачання

"Сьогодні, 2 лютого в Бердянську повністю відновили водопостачання після аварії на головному міському колекторі", - повідомив диспетчер аварійної служби.



Нагадаємо, аварія сталась ввечері 27 січня на головному міському колекторі з обвалом (одразу в чотирьох місцях) на магістральному каналізаційному колекторі, який відводить до 80% стоків міста. Для ліквідації аварії необхідно відремонтувати трубопровід довжиною 159 метрів (діаметр - 800 мм), який розташований на глибині п'ять метрів.



Як повідомляв УНН, в Бердянську через аварію на колекторі без води залишилося півміста. За фактом службової недбалості, що призвела до ситуації, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють коло осіб, які допустили масштабну аварію на каналізаційному колекторі. Триває досудове розслідування.