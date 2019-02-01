В Бердянске до сих пор не восстановили водоснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Бердянске из-за аварии на коллекторе без воды осталось полгорода. Водоснабжение до сих пор не восстановлено. Об этом сообщили УНН в пресс-службе горсовета Бердянска.
"Пока без изменений, водоснабжение еще не восстановлено, работают", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что сейчас на коллекторе сделали временную трубу для откачки стоков.
"Вчера привезли насосы из Киева, сейчас идет откачка, когда увидят, что уже более-менее чистые стоки, то будут возобновлять водоснабжения. Далее работать по ремонту коллектора, а пока будет эта временная схема", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе сообщили, что школы и детсады, где нет воды, до сих пор не работают.
Кроме того, в некоторых местах обнаружили новые обвалы. В частности, возле местной церкви, а также на спуске с горы, где проходит коллектор, работники увидели проседание плит, поэтому на предупреждение хотят поднять и посмотреть, нет ли там обвалов.
"В настоящее время еще пока воды нет, но, может, к вечеру, надеемся, запустят воду", - добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, в Бердянске из-за аварии на коллекторе без воды осталось полгорода.