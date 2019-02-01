У Бердянську досі не відновили водопостачання

"Поки що без змін, водопостачання ще не відновлене, працюють", - зазначили у прес- службі.

Крім того, у прес-службі додали, що зараз на колекторі зробили тимчасову трубу для відкачки стоків.

"Вчора привезли насоси з Києва, зараз триває відкачка, коли побачать, що вже більш-менш чисті стоки, то будуть відновляти водопостачання. Далі працюватимуть по ремонту колектора, а поки буде ця тимчасова схема", - розповіли у прес-службі.

У прес-службі повідомили, що школи та дитсадки, де немає води, досі не працюють.

Крім того, у деяких місцях виявили нові обвали. Зокрема, біля місцевої церкви, а також на спуску з гори, де проходить колектор, працівники побачили просідання плит, тому на упередження хочуть підняти та подивитися, чи немає там обвалів.

"На даний час ще поки води немає, але, може, до вечора, сподіваємось, запустять воду", - додали у прес-службі.

Як повідомляв УНН, у Бердянську через аварію на колекторі без води залишилося півміста.