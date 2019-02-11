В Бельгии задержали 38 "желтых жилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В бельгийском городе Монс, в 50 км к юго-западу от Брюсселя, во время акции "желтых жилетов" на выходных задержали 38 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RTL info.
Сотни демонстрантов в "желтых жилетах" провели субботнюю акцию в центре Монса. Мишенью демонстрантов стал дом председателя франкофонской Социалистической партии страны Элио Ди Рупо.
События приняли "сложный поворот", что побудило полицию провести несколько арестов. Полиция Монса подтвердила 38 административных арестов.
"Демонстрация прошла без разрешения, и демонстранты без разрешения заняли дорогу", - сказал начальник местной полиции Марк Гарин.
По его словам, полицейские заметили, что демонстранты "явно искали провокацию".
В частности, задержания проводились из-за "некоторых эксцессов, включая подкладывание петард в почтовый ящик Элио Ди Рупо, которые нанесли ущерб".
Напомним, 9 февраля на акции "желтых жилетов" в Франции вышли 50 тысяч человек.