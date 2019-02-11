У Бельгії затримали 38 "жовтих жилетів"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У бельгійському місті Монс, що за 50 км на південний захід від Брюсселя, під час акції "жовтих жилетів" на вихідних затримали 38 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на RTL info.
Сотні демонстрантів у "жовтих жилетах" провели суботню акцію в центрі Монса. Мішенню демонстрантів став будинок голови франкофонської Соціалістичної партії країни Еліо Ді Рупо.
Події прийняли "складний поворот", що спонукало поліцію провести кілька арештів. Поліція Монса підтвердила 38 адміністративних арештів.
"Демонстрація пройшла без дозволу, і демонстранти без дозволу зайняли дорогу", - сказав начальник місцевої поліції Марк Гарін.
З його слів, поліцейські помітили, що демонстранти "явно шукали провокацію".
Зокрема, затримання проводилися через "деякі ексцеси, включаючи підкладення петард у поштову скриньку Еліо Ді Рупо, які завдали шкоди".
Нагадаємо, 9 лютого на акції "жовтих жилетів" у Франції вийшли 50 тисяч людей.