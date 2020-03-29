В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от своего хозяина. Об этом сообщило в воскресенье, 29 марта, агентство dpa, передает УНН со ссылкой на DW.
Так, факт заражения выявили сотрудники факультета ветеринарии Льежского университета, сообщает издание. По словам вирусолога Эмманюэля Андре, речь идет "об отдельном случае" - подобное, по всей видимости, может происходить "после тесного контакта между животными и зараженными людьми".
При этом "нет оснований считать, что животные могут быть переносчиками, (способствующими развитию - ред.) эпидемии в нашем обществе", - подчеркнул Андре.
Специалисты бельгийского Федерального агентства по безопасности продовольственной сети (AFSCA) также указывают, что "вероятность передачи вируса от домашних животных человеку в сравнении с передачей через прямой контакт между людьми незначительна".
Как сообщалось в УНН, ассоциация ветмедицины США утверждает, что коты и собаки не распространяют коронавирус.