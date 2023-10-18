В Бельгии мужчину, сбежавшего из Украины, осудили за кражу

Детали

33-летний фигурант, который три месяца воевал в войне против России в прошлом году сбежал в Бельгию со своей женой.

В ночь на 3 июня мужчину разоблачили во время кражи в одном из местных супермаркетов. Офицер службы безопасности поймал его около 4 часов утра с двумя бутылками Martini Bellini, бутылкой Pineau des Charentes и очистителем высокого давления. В свое оправдание злоумышленник сказал: «У меня были друзья на вечеринке, но у меня закончились напитки».

До этого украинец уже был пойман во время кражи. 28 декабря прошлого года мужчину разоблачили, когда он пытался украсть рабочие материалы из хранилища рядом с домом. Его партнершу остановили дальше на остановке. Несмотря на то, что она имела при себе украденные улики, женщина утверждала, что не причастна к происшествию.

33-летний украинец был условно приговорен к шестнадцати месяцам заключения перед судом Брюгге. Его жена получила шесть месяцев лишения свободы условно.

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