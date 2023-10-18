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У Бельгії чоловіка, що втік з України, засудили за крадіжку

Київ • УНН

 • 330536 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Чоловік, який втік з України, був умовно засуджений до шістнадцяти місяців ув'язнення за крадіжку та розбій у муніципалітеті Кнокке-Хейст в бельгійській провінції Західна Фландрія. Про це повідомили у фламандській газеті Het Nieuwsblad, пише УНН.

У Бельгії чоловіка, що втік з України, засудили за крадіжку

Деталі

33-річний фігурант, який три місяці воював у війні проти росії в минулому році втік до Бельгії зі своєю дружиною.

У ніч на 3 червня чоловіка викрили під час крадіжки в одному з місцевих супермаркетів. Офіцер служби безпеки спіймав його близько 4 години ранку з двома пляшками Martini Bellini, пляшкою Pineau des Charentes і очисником високого тиску. В своє виправдання зловмисник сказав: «У мене були друзі на вечірці, але в мене закінчилися напої».

До цього українець вже був спійманий під час крадіжки. 28 грудня минулого року чоловіка викрили, коли він намагався вкрасти робочі матеріали зі сховища поруч із будинком. Його партнерку зупинили далі на зупинці. Незважаючи на те, що вона мала при собі вкрадені докази, жінка стверджувала, що не причетна до події.

33-річний українець був умовно засуджений до шістнадцяти місяців ув'язнення перед судом Брюгге. Його дружина отримала шість місяців позбавлення волі умовно.

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