В многоэтажке Одессы оборвалась кабина лифта, где был подросток
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Одессе в многоэтажке на улице Александра Невского оборвалась кабина лифта, в которой находился подросток, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ ГСЧС в Одесской области.
Как сообщили в пресс-службе, 29 августа в 14:29 поступило сообщение, что с уровня 2-го этажа оборвалась кабина лифта, в которой находился подросток.
Инцидент произошел по адресу: м. Одеса, Киевский район, ул. Александра Невского, 49.
"В 14:41 спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли дверь лифта и передали мальчика 2004 г.р. сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Спасатели уточнили, что после медицинского осмотра медицинская помощь и госпитализация не понадобились.
Напомним, 8 августа в Одесской области оборвался лифт с ребенком внутри.