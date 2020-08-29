У багатоповерхівці Одеси обірвалась кабіна ліфта, де був підліток
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. В Одесі у багатоповерхівці на вулиці Олександра Невського обірвалась кабіна ліфта, в якій перебував підліток, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУ ДСНС в Одеській області.
Як повідомили у пресслужбі, 29 серпня о 14:29 надійшло повідомлення, що з рівня 2-го поверху обірвалась кабіна ліфта, в якій перебував підліток.
Інцидент стався за адресою: м. Одеса, Київський район, вул. Олександра Невського, 49.
"О 14:41 рятувальники за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері ліфта та передали хлопчика 2004 р.н. співробітникам швидкої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники уточнили, що після медичного огляду медична допомога та госпіталізація не знадобились.
Нагадаємо, 8 серпня на Одещині обірвався ліфт з дитиною всередині.