В Африке выпал снег

По словам синоптиков, это произошло из-за прихода холодного фронта, который принес заморозки в регион.

Напомним, в высокогорных районах Закарпатской области местами вчера снова наблюдалось выпадение снега.

27 июня на юге канадской провинции Ньюфаундленд за несколько часов выпало около 10 см снега.

Как сообщал УНН, 17 мая неожиданно майский снег выпал сразу в двух областях Казахстана - Павлодарский и Карагандинской.

This family has travelled all the way from Cape Town's Southern Surbabs to see the snow in Ceres. #eNCA #Snow pic.twitter.com/Or7FYAackW

- Athi Mtongana (@Artii_M) 3 июля 2018 г.

Snow in the mountains outside Cape Town. This is why it's so cold in Joburg this morning! pic.twitter.com/X1sWUQj2u7

- Doug Jones (@dougbjones) 3 июля 2018 г.

We can not get enough of the snow pictures. Some areas of the Western Cape were transformed into a winter wonderland yesterday. https://t.co/Ns2AyY3hfa pic.twitter.com/mzcqTxRo73

- Cape {Town} Etc (@CapeTownEtc) 3 июля 2018 г.

IN PICTURES: #Snow in Ceres, Western Cape. pic.twitter.com/YjXDZl0kII

- Athi Mtongana (@Artii_M) 3 июля 2018 г.