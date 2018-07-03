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У Африці випав сніг

У Африці випав сніг

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. У Південній Африці біля Кейптауна посеред літа випало близько 10 сантиметрів снігу за ніч. Про це повідомляє УНН з посиланням на News24.

За словами синоптиків, це сталося через прихід холодного фронту, який приніс заморозки в регіон.

Нагадаємо, у високогірних районах Закарпатської області місцями вчора знову спостерігалося випадіння снігу.

27 червня на півдні канадської провінції Ньюфаундленд за кілька годин випало близько 10 см снігу.

Як повідомляв УНН, 17 травня несподівано травневий сніг випав відразу в двох областях Казахстану - Павлодарскій і Карагандинській.

This family has travelled all the way from Cape Town’s Southern Surbabs to see the snow in Ceres. #eNCA #Snow pic.twitter.com/Or7FYAackW

— Athi Mtongana (@Artii_M) 3 июля 2018 г.

Snow in the mountains outside Cape Town. This is why it’s so cold in Joburg this morning! pic.twitter.com/X1sWUQj2u7

— Doug Jones (@dougbjones) 3 июля 2018 г.

We can't get enough of the snow pictures. Some areas of the Western Cape were transformed into a winter wonderland yesterday. https://t.co/Ns2AyY3hfa pic.twitter.com/mzcqTxRo73

— Cape {Town} Etc (@CapeTownEtc) 3 июля 2018 г.

IN PICTURES: #Snow in Ceres, Western Cape. pic.twitter.com/YjXDZl0kII

— Athi Mtongana (@Artii_M) 3 июля 2018 г.

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