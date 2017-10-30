В Афинах полиция применила слезоточивый газ во время митинга школьников
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Афинах во время митинга школьников группа "анархистов" начала бросать в полицию дымовые шашки, на что правоохранители ответили применением слезоточивого газа, передает со ссылкой на Ekathimerini.
В понедельник, школьники Афин вышли на центральную площадь с демонстрацией против сокращений в государственном секторе образования. В акциях приняли участие тысячи учеников, протестовавших против увольнений учителей и других сокращений.
Впоследствии, к ним самовольно присоединилась группа "анархистов", которые начали забрасывать полицию дымовыми шашками. Правоохранительные органы с целью "притушить" митингувалиникив применили сьозогинний газ.
Во второй половине дня беспорядки переместили поближе к входу в Афинский университет. Туда же стянули основные силы полиции.
Как сообщал УНН, ведущие профсоюзы журналистов Греции объявили двухдневную забастовку во всех СМИ.