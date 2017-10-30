В Афинах полиция применила слезоточивый газ во время митинга школьников

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34787 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100604 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152586 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114906 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115608 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112007 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103931 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106954 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103469 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152634 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Афинах полиция применила слезоточивый газ во время митинга школьников

В Афинах полиция применила слезоточивый газ во время митинга школьников

Киев  •  УНН

 • 10873 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В Афинах во время митинга школьников группа "анархистов" начала бросать в полицию дымовые шашки, на что правоохранители ответили применением слезоточивого газа, передает со ссылкой на Ekathimerini.

В понедельник, школьники Афин вышли на центральную площадь с демонстрацией против сокращений в государственном секторе образования. В акциях приняли участие тысячи учеников, протестовавших против увольнений учителей и других сокращений.

Впоследствии, к ним самовольно присоединилась группа "анархистов", которые начали забрасывать полицию дымовыми шашками. Правоохранительные органы с целью "притушить" митингувалиникив применили сьозогинний газ.

Во второй половине дня беспорядки переместили поближе к входу в Афинский университет. Туда же стянули основные силы полиции.

Как сообщал УНН, ведущие профсоюзы журналистов Греции объявили двухдневную забастовку во всех СМИ.

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