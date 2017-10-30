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У Афінах поліція застосувала сльозогінний газ під час мітингу школярів

У Афінах поліція застосувала сльозогінний газ під час мітингу школярів

Київ • УНН

 • 10883 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Афінах під час мітингу школярів група "анархістів" почала кидати у поліцію димові шашки, на що правоохоронці відповіли застосуванням сльозогінного газу, передає УНН посилаючись на Ekathimerini.

У понеділок, школярі Афін вийшли на центральну площу з демонстрацією проти скорочень у державному секторі освіти. В акціях взяли участь тисячі учнів, які протестували проти звільнень учителів і інших скорочень.

Згодом, до них самовільно долучилась група "анархістів", які почали закидувати поліцію димовими шашками. Правоохоронні органи з метою "притушити" мітингувалиників застосували сьозогінний газ.

У другій половині дня заворушення перемістили поближче до входу в Афінський університет. Туди ж стягнули основні сили поліції.

Як повідомляв УНН, провідні профспілки журналістів Греції оголосили дводенний страйк у всіх ЗМІ.

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