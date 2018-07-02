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В аэропорту "Киев" задержали три рейса и один отменили

В аэропорту "Киев" задержали три рейса и один отменили

Киев  •  УНН

 • 11966 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. По состоянию на 14:30 в киевском аэропорту "Киев" перенесли два рейса в Анталию и в Эрбиль, рейс в Стокгольм отменили, передает корреспондент УНН.

Отменен рейс в Стокгольм, который должен был осуществлять авиаперевозчик "Браво".

Перенесенные рейсы трех авиаперевозчиков. Рейс "Браво" в Эрбиль задерживается до 19:00, ранее он был анонсирован на 1:30 ночи. Также была задержка на рейс до Бодрума, но пассажиры уже осуществляют посадку.

Рейс в Анталию авиаперевозчика "Анда" перенесено с 07:00 утра на 18:10. Но по состоянию на сейчас регистрацию еще не открыли. Как сообщает справочная служба аэропорта, регистрацию на этот рейс не открывают, потому, что еще возможны изменения в расписании.

Также изменения произошли в расписании украинской авиакомпании "Sky Up". Рейс в Анталию с 19:10 перенесен на 19:40.

Кроме того, в аэропорту ожидают туристы, которые должны лететь в Тунис. Их вылет был запланирован на 19:00 01.07. По словам туристов рейс перенесли на 9 утра. По состоянию на сейчас этого рейса нет на табло.

Как сообщал УНН, первый самолет с украинскими туристами, которые из-за проблем туроператора и авиаперевозчика оставались в Тунисе, вылетел в Украину. Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич в Twitter.

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