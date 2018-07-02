У аеропорту "Київ" затримали три рейси та один скасували
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Станом на 14:30 у київському аеропорту "Київ" перенесли два рейси в Анталію та в Ербіль, рейс в Стокгольм скасували, передає кореспондент УНН.
Скасований рейс у Стокгольм, який мав здійснювати авіаперевізник "Браво".
Перенесені рейси трьох авіаперевізників. Рейс компанії "Браво" до Ербіля затримується до 19:00, який раніше був анонсований на 01:30 ночі. Також була затримка на рейс до Бодрума, але пасажири вже здійснюють посадку.
Рейс до Анталії авіаперевізника "Анда" перенесено з 07:00 ранку на 18:10. Але станом на зараз реєстрацію ще не відкрили. Як повідомляє довідкова служба аеропорту, реєстрацію на цей рейс не відкривають, через те, що ще можливі зміни у розкладі.
Також зміни сталися в розкладі української авіакомпанії “Sky Up”. Рейс до Анталії з 19:10 перенесено на 19:40.
Крім того в аеропорту очікують туристи, які мали б прямувати до Тунісу. Їх виліт було заплановано на 19:00 01.07. За словами туристів рейс перенесли на 9 ранку. Станом на зараз цього рейсу немає на табло.
Як повідомляв УНН, перший літак із українськими туристами, які через проблеми туроператора та авіаперевізника залишалися в Тунісі, вилетів в Україну. Про це повідомив начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич у Twitter.