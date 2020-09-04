В 5 паломников-хасидов в Умани обнаружили COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. У 5 паломников-хасидов в Умани обнаружили положительный результат теста на COVID-19. Об этом в комментарии УНН сказал мэр города Умань Александр Цебрий.
"Мы начали проводить тестирование. Не мы, а частная клиника, в результате переговоров, которые провел я и главный раввин Украины, по поводу того, что нужно оттестировать всех паломников, которые находятся на сегодняшний день на территории города. Начали это тестирование и обнаружили инфицированных. Вчера их было 6, но перепроверили еще одного паломника, и на сегодня 5 подтвержденных среди паломников COVID-положительных", - сказал Александр Цебрий.
По его словам, медицинские работники и работники МВД отслеживают круг их контактных лиц.
Напомним, в Умани с 10 сентября установят карантинные пункты в местах паломничества.
2 сентября сообщалось, что в Умани находится ориентировочно полсотни паломников-хасидов.
Также напомним, 17 августа правительство поддержал ограничения на посещение иностранцами Умани Рош га-Шана.