У 5 паломників-хасидів в Умані виявили COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У 5 паломників-хасидів в Умані виявили позитивний результат тесту на COVID-19. Про це в коментарі УНН сказав мер міста Умань Олександр Цебрій.
“Ми почали проводити тестування. Не ми, а приватна клініка, внаслідок перемовин, які провів я і головний рабин України, з приводу того, що потрібно відтестувати всіх паломників, які перебувають на сьогодні на території міста. Почали це тестування і виявили інфікованих. Вчора їх було 6, але перевірили ще одного паломника, і на сьогодні 5 підтверджених серед паломників COVID-позитивних”, - сказав Олександр Цебрій.
За його словами, медичні працівники та працівники МВС відстежують коло їхніх контактних осіб.
Нагадаємо, в Умані з 10 вересня встановлять карантинні пункти в місцях паломництва.
2 вересня повідомлялося, що в Умані перебуває орієнтовно пів сотні паломників-хасидів.
Також нагадаємо, 17 серпня уряд підтримав обмеження на відвідування іноземцями Умані на Рош га-Шана.