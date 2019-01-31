В 2019 году зарплата военных увеличилась более чем на 30% - Полторак
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В 2019 году зарплата военных увеличилась более чем на 30%. Об этом во время брифинга по реформе Минобороны Украины сообщил министр обороны Степан Полторак, передает журналист УНН.
"С 1 января 2019 года мы увеличили денежное содержание всех военных более чем на 30%. Размер денежного обеспечения в 2019 году для командира механизированной бригады будет 25500, командира роты - 15,3 тысячи, солдата контрактной службы, подписал первый контракт - более 10 000 ", - отметил Полторак.
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Как сообщал УНН, в этом году Украина потратит на безопасность и оборону более 200 млрд грн.