В 2019 году зарплата военных увеличилась более чем на 30% - Полторак

"С 1 января 2019 года мы увеличили денежное содержание всех военных более чем на 30%. Размер денежного обеспечения в 2019 году для командира механизированной бригады будет 25500, командира роты - 15,3 тысячи, солдата контрактной службы, подписал первый контракт - более 10 000 ", - отметил Полторак.



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Как сообщал УНН, в этом году Украина потратит на безопасность и оборону более 200 млрд грн.