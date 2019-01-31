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У 2019 році зарплата військових збільшилася більше ніж на 30% - Полторак

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КИЇВ. 31 січня. УНН. У 2019 році зарплата військових збільшилася більше ніж на 30%. Про це під час брифінгу щодо реформи Міноборони України повідомив міністр оборони Степан Полторак, передає журналіст УНН. 

"З 1 січня 2019 року ми збільшили грошове утримання всіх військових більше ніж на 30%. Розмір грошового забезпечення у 2019 році для командира механізованої бригади буде 25,5 тисяч, командира роти – 15,3 тисячі, солдата контрактної служби, який підписав перший контракт – понад 10 тисяч", - зазначив Полторак.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Воєнний стан підвищив оборонну готовність України – Полторак

Як повідомляв УНН, цього року Україна витратить на безпеку та оборону понад 200 млрд грн.

Українські Національні Новини

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Економіка

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