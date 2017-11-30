В 2018 году 89 военных частей переведут на новую систему питания

“На следующий год планируется 89 частей переводить на новую систему питания. Это будут все части ДШВ, мотопехотные, мотострелковые и танковые”, — сказал Ю.Бирюков

Также он отметил, что в этом году украинским военным с запасом хватает зимней формы.

“На сегодня все есть с большим запасом. Это первый год, когда мы были готовы к зиме еще в середине августа месяца. В этом году было правильно сделано планирования, в этом году не было никаких перетрубаций по отношениям внутри Министерства обороны, тендерные комитеты, департаменты госзакупок. В этом году все происходило в абсолютно плановом режиме, в таком, каком оно должно происходить”, — добавил советник.

Как сообщал УНН, в СНБО не исключили, что Россия вернется к широкомасшабной военной агрессии.