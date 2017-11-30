У 2018 році 89 військових частин переведуть на нову систему харчування

“На наступний рік планується 89 частин переводити на нову систему харчування. Це будуть всі частини ДШВ, мотопіхотні, мотострілкові і танкові”, — сказав Ю.Бірюков

Також він зазначив, що у цьому році українським військовим із запасом вистачає зимової форми.

“На сьогодні все є з великим запасом. Це перший рік, коли ми були готові до зими ще в середині серпня місяця. В цьому році було правильно зроблено планування, в цьому році не було ніяких перетрубацій по стосункам всередині Міністерства оборони, тендерні комітети, департаменти держзакупівель. Цього року все відбувалося в абсолютно плановому режимі, в такому, якому воно повинно відбуватися”, — додав радник.

Як повідомляв УНН, у РНБО не виключили, що Росія повернеться до широкомасшабної військової агресії.