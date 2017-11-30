У 2018 році 89 військових частин переведуть на нову систему харчування
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У наступному році 89 військових частин планується перевести на нову систему харчування. Про це в ефірі “5 каналу” заявив радник Президента та міністра оборони Юрій Бірюков, передає УНН.
“На наступний рік планується 89 частин переводити на нову систему харчування. Це будуть всі частини ДШВ, мотопіхотні, мотострілкові і танкові”, — сказав Ю.Бірюков
Також він зазначив, що у цьому році українським військовим із запасом вистачає зимової форми.
“На сьогодні все є з великим запасом. Це перший рік, коли ми були готові до зими ще в середині серпня місяця. В цьому році було правильно зроблено планування, в цьому році не було ніяких перетрубацій по стосункам всередині Міністерства оборони, тендерні комітети, департаменти держзакупівель. Цього року все відбувалося в абсолютно плановому режимі, в такому, якому воно повинно відбуватися”, — додав радник.
Як повідомляв УНН, у РНБО не виключили, що Росія повернеться до широкомасшабної військової агресії.