В 2017 году в Киеве пройдет конференция городов-партнеров Германии, Польши и Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В начале 2017 в Киеве будет проведена конференция городов-партнеров с участием местных властей городов-партнеров Украины, Германии и Польши. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"В начале 2017 г. в Киеве будет проведена конференция городов-партнеров с участием местных властей городов-партнеров Украины, Германии и Польши", - сообщил В.Гройсман.
Также сообщается, что премьер-министр и министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер обсудили вопросы реализации проектов немецкого бизнеса в Украине. С этой целью осенью 2016 года в Киеве будут проведены межправительственные консультации по устойчивому развитию Украины.
В.Гройсман также отметил, что приоритетом должно быть сотрудничество двух стран и на местном уровне.
"Мы провели децентрализацию, поэтому программы для взаимодействия на местном уровне исключительно важны на сегодня", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с министром финансов Германии Вольфгангом Шойбле.