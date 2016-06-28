В 2017 году в Киеве пройдет конференция городов-партнеров Германии, Польши и Украины

"В начале 2017 г. в Киеве будет проведена конференция городов-партнеров с участием местных властей городов-партнеров Украины, Германии и Польши", - сообщил В.Гройсман.

Также сообщается, что премьер-министр и министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер обсудили вопросы реализации проектов немецкого бизнеса в Украине. С этой целью осенью 2016 года в Киеве будут проведены межправительственные консультации по устойчивому развитию Украины.

В.Гройсман также отметил, что приоритетом должно быть сотрудничество двух стран и на местном уровне.

"Мы провели децентрализацию, поэтому программы для взаимодействия на местном уровне исключительно важны на сегодня", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с министром финансов Германии Вольфгангом Шойбле.