У 2017 році у Києві пройде конференція міст-партнерів Німеччини, Польщі та України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. На початку 2017 року в Києві буде проведена конференція міст-партнерів за участю місцевих влад міст-партнерів України, Німеччини та Польщі. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.
“На початку 2017 року в Києві буде проведена конференція міст-партнерів за участю місцевих влад міст-партнерів України, Німеччини та Польщі”, — повідомив В.Гройсман.
Також повідомляється, що прем’єр-міністр та міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Герд Мюллер обговорили питання реалізації проектів німецького бізнесу в Україні. З цією метою восени 2016 року в Києві будуть проведені міжурядові консультації зі сталого розвитку України.
В.Гройсман також зазначив, що пріоритетом має бути співробітництво двох країн і на місцевому рівні.
“Ми провели децентралізацію, тому програми для взаємодії на місцевому рівні винятково важливі на сьогодні”, — підкреслив він.
Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся із міністром фінансів Німеччини Вольфгангом Шойбле.