В 2016 году за Украину погибли 211 военнослужащих ВСУ - П.Порошенко
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 31 декабря. УНН. В течение 2016 года за Украину погибли 211 военнослужащих ВСУ. Об этом рассказал Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Донецкую область к пограничникам, передает корреспондент УНН.
"Друзья, только в течение этого года 211 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отдали свою жизнь за мир, свободу нашего государства, защищая ее от агрессора. Склоняем головы перед памятью солдат и офицеров, погибших за Украину. Почтим их память минутой молчания", - сказал Президент Украины.
Напомним, как сообщал УНН, П.Порошенко присвоил звание Героя Украины погибшему бойцу АТО на Светлодарской дуге.