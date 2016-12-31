У 2016 році за Україну загинуло 211 військовослужбовців ЗСУ - П.Порошенко

"Друзі, лише протягом цього року 211 військовослужбовців Збройних Сил України віддали своє життя за мир, свободу нашої держави, захищаючи її від агресора. Схиляємо голови перед пам'яттю солдат і офіцерів, які загинули за Україну. Вшановуємо пам'ять про них хвилиною мовчання", - сказав Президент України.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, П.Порошенко присвоїв звання Героя України загиблому бійцю АТО на Світлодарській дузі.