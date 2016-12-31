У 2016 році за Україну загинуло 211 військовослужбовців ЗСУ - П.Порошенко
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 31 грудня. УНН. Протягом 2016 року за Україну загинуло 211 військовослужбовців ЗСУ. Про це розповів Президент України Петро Порошенко під час візиту на Донеччину до прикордонників, передає кореспондент УНН.
"Друзі, лише протягом цього року 211 військовослужбовців Збройних Сил України віддали своє життя за мир, свободу нашої держави, захищаючи її від агресора. Схиляємо голови перед пам'яттю солдат і офіцерів, які загинули за Україну. Вшановуємо пам'ять про них хвилиною мовчання", - сказав Президент України.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, П.Порошенко присвоїв звання Героя України загиблому бійцю АТО на Світлодарській дузі.