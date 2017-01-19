В 2016 году НБУ выдал лицензии на обмен валют 17 небанковским финучреждениям
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Национальный банк Украины в 2016 году выдал генеральные лицензии на осуществление валютно-обменных операций 17 небанковским финансовым учреждениям. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацбанка.
По данным Национального банка Украины, в 2016 году регулятор предоставил 17 небанковским финансовым учреждениям лицензии на осуществление валютно-обменных операций, тогда как в 2015 году такие лицензии получило всего 11 небанковских финанустанов.
"Национальный банк заинтересован в развитии легального рынка валютно-обменных операций, одновременно усиливая контроль за деятельностью его участников. В частности, перед предоставлением лицензии Национальный банк проверяет структуру собственности заявителей, финансовое состояние и источники происхождения средств для формирования капитала компании, которая намерена осуществлять деятельность по обмену валют. Наша задача - создать условия для функционирования прозрачного, цивилизованного и конкурентного наличного валютного рынка. В 2017 году мы планируем продолжить усовершенствование лицензионных условий для осуществления обмена валют и усилить контроль за лицензиатами, что уже получили соответствующии разрешения ", - отметил начальник Управления регистрации и лицензирования Александр Бевз.
В ведомстве уточнили, что по состоянию на 1 января 2017 года, генеральные лицензии Нацбанка, позволяющие заниматься валютно-обменными операциями, есть у 30 небанковских финансовых учреждений и национального оператора почтовой связи "Укрпочта".