У 2016 році НБУ видав ліцензії на обмін валют 17 небанківським фінустановам
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Національний банк України у 2016 році видав генеральні ліцензії на здійснення валютно-обмінних операцій 17 небанківським фінансовим установам. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацбанку.
За даними Національного банку України, у 2016 році регулятор надав 17 небанківським фінансовим установам ліцензії на здійснення валютно-обмінних операцій, тоді як в 2015 році такі ліцензії отримало всього 11 небанківських фінанустанов.
“Національний банк зацікавлений у розвитку легального ринку валютно-обмінних операцій, одночасно посилюючи контроль за діяльністю його учасників. Зокрема, перед наданням ліцензії Національний банк перевіряє структуру власності заявників, фінансовий стан та джерела походження коштів для формування капіталу компанії, яка має намір здійснювати діяльність з обміну валют. Наше завдання — створити умови для функціонування прозорого, цивілізованого та конкурентного готівкового валютного ринку. У 2017 році ми плануємо продовжити удосконалення ліцензійних умов для здійснення обміну валют та посилити контроль за ліцензіатами, що вже отримали відповідні дозволи”, — зазначив начальник Управління реєстрації та ліцензування Олександр Бевз.
У відомстві уточнили, що станом на 1 січня 2017 року, генеральні ліцензії Нацбанку, що дозволяють займатися валютно-обмінними операціями, є у 30 небанківських фінансових установ та національного оператора поштового зв’язку “Укрпошта”.