Тюремщику, который помог экс-бойцам "Торнадо" устроить бунт в СИЗО, дали условный срок
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева приговорил к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год младшего инспектора второй категории отдела режима и охраны государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" за пособничество в попытке побега экс-бойцов спецподразделения МВД "Торндадо". Соответствующее постановление суда размещено в Едином государственном реестре судебных решений, передает УНН.
"В соответствии с требованиями ст. 75 УК, освободить ЛИЦО 1 от отбывания наказания в виде 5 лет лишения свободы с испытанием с установлением испытательного срока на 1 год. Меру пресечения избрана в отношении обвиняемого в виде содержания под стражей - отменить. Освободить ЛИЦО 1 из-под стражи в зале суда", - говорится в постановлении суда.
Также по решению суда на осужденного возложены обязанности периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы, не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.
Как отмечается в материалах дела, 16 октября подозреваемый признал свою вину и заключил сделку со следствием.
Как сообщал УНН, в Киевском следственном изоляторе 9 августа произошел бунт заключенных бывших бойцов спецподразделения "Торнадо" после того, как к ним пришли с обысками.
Отметим, заключенные бывшие сотрудники роты "Торнадо" при пособничестве работников "Киевского следственного изолятор" совершили тяжкие и особо тяжкое преступления.
Действия отдельных членов организованной группы и ее организатора дополнительно квалифицировано как действия, направленные на совершение покушения на убийство сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением этими работниками служебных обязанностей.
Кроме того, экс-командиру роты "Торнадо", который является организатором совершения преступлений, и экс-бойцам вкзанои роты также сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.14 ч.2 ст.393 УК Украины (приготовление к бегству из-под стражи).