Тюремнику, який допоміг екс-бійцям "Торнадо" влаштувати бунт у СІЗО, дали умовний термін

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва засудив до 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном на 1 рік молодшого інспектора 2-ої категорії відділу режиму і охорони державної установи “Київський слідчий ізолятор” за посібництво у спробі втечі екс-бійців спецпідрозділу МВС “Торндадо”. Відповідна ухвала суду розміщена в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає УНН.

“У відповідності до вимог ст. 75 ККУ, звільнити ОСОБА 1 від відбування покарання у виді 5 років позбавлення волі із випробуванням зі встановленням іспитового строку на 1 рік. Запобіжний захід обраний відносно обвинуваченого у виді тримання під вартою — скасувати. Звільнити ОСОБА 1 з-під варти в залі суду”, — йдеться в ухвалі суду.

Також за рішенням суду на засудженого покладено обов’язки періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Як зазначається у матеріалах справи, 16 жовтня підозрюваний визнав свою вину і уклав угоду зі слідством.

Як повідомляв УНН, у Київському слідчому ізоляторі 9 серпня стався бунт ув’язнених колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо” після того, як до них прийшли з обшуками.

Зазначимо, ув’язнені колишні співробітники роти “Торнадо” за пособництва працівників “Київського слідчого ізолятор” вчинили тяжкі та особливо тяжкий злочини.

Дії окремих членів організованої групи та її організатора додатково кваліфіковано як дії, спрямовані на вчинення замаху на вбивство працівників правоохоронних органів у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків.

Крім того, екс-командиру роти “Торнадо”, який є організатором вчинення злочинів, та екс-бійцям вкзаної роти також повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.14 ч.2 ст.393 КК України (готування до втечі з-під варти).

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