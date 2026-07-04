Тяжело раненная 10-летняя девочка умерла в больнице после удара рф по Лозовой
Киев • УНН
10-летняя девочка, раненная в результате удара российского беспилотника «Герань-2» по Лозовой 3 июля, умерла в больнице. Врачи не смогли спасти ребенка из-за слишком тяжелых травм.
10-летняя девочка, тяжело раненная в результате удара рф по Лозовой на Харьковщине 3 июля, скончалась в больнице, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, пишет УНН.
К сожалению, в больнице скончалась 10-летняя девочка, получившая ранения в результате вражеского удара по городу Лозовая 3 июля
По его словам, врачи сделали все возможное для ее спасения, но травмы оказались слишком тяжелыми.
Напомним
Ночью 3 июля российский беспилотник "Герань-2" попал в частный сектор в Лозовой. Пострадала семья из шести человек, 10-летняя девочка с ожогами 40% тела была в тяжелом состоянии.