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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Twitter предложил пользователям сменить пароли

Киев • УНН

 • 10123 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Сотрудники Twitter советуют пользователям в целях безопасности изменить пароли, так как они из-за неполадок хранились неправильно. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на официальном блоге соцсети, передает УНН.

Twitter предложил пользователям сменить пароли

Как поясняется в документе, пароли, согласно существующим правилам, должны быть записаны в зашифрованном виде, и никто из сотрудников Twitter не может их видеть. “Мы недавно обнаружили проблему, по которой во внутренней базе пароли хранились в незашифрованном виде. Мы исправили неполадку и по итогам нашего расследования не было обнаружено свидетельств того, что кто-то получил доступ к данным или воспользовался ими неправильно”, — отмечается в заявлении.

В Twitter подчеркивают, что нет также никаких причин полагать, что информация о паролях могла выйти за пределы систем соцсети. Компания рекомендует пользователям все же в целях безопасности изменить пароли.

Как сообщал УНН, Twitter продал данные исследователю из Cambridge Analytica.

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