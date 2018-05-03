Twitter предложил пользователям сменить пароли

Как поясняется в документе, пароли, согласно существующим правилам, должны быть записаны в зашифрованном виде, и никто из сотрудников Twitter не может их видеть. “Мы недавно обнаружили проблему, по которой во внутренней базе пароли хранились в незашифрованном виде. Мы исправили неполадку и по итогам нашего расследования не было обнаружено свидетельств того, что кто-то получил доступ к данным или воспользовался ими неправильно”, — отмечается в заявлении.

В Twitter подчеркивают, что нет также никаких причин полагать, что информация о паролях могла выйти за пределы систем соцсети. Компания рекомендует пользователям все же в целях безопасности изменить пароли.

Как сообщал УНН, Twitter продал данные исследователю из Cambridge Analytica.