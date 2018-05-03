Twitter запрпонував користувачам змінити паролі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Співробітники Twitter радять користувачам в цілях безпеки змінити паролі, так як вони через неполадки зберігалися неналежним чином. Про це йдеться в заяві, опублікованій в четвер в офіційному блозі соцмережі, передає УНН.
Як пояснюється в документі, паролі, згідно з наявними правилами, повинні бути записані в зашифрованому вигляді, і ніхто зі співробітників Twitter не може їх бачити. “Ми недавно виявили неполадку, через яку у внутрішній базі паролі зберігалися в незашифрованому вигляді. Ми виправили неполадку і за підсумками нашого розслідування не було виявлено свідоцтв того, що хтось отримав доступ до даних або скористався ними неналежним чином”, — наголошується в заяві.
У Twitter підкреслюють, що немає також ніяких причин вважати, що інформація про паролі могла вийти за межі систем соцмережі. Компанія рекомендує користувачам все ж в цілях безпеки змінити паролі.
Як повідомляв УНН, Twitter продав дані досліднику з Cambridge Analytica.