Животноводческая ферма горела в Тернопольской области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Тернопольской области в селе Настасов горела животноводческая ферма, на месте пожара погибших и травмированных не обнаружено. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Тернопольской области.
Вчера, 26 января, в 11:36 на пункт связи 3-й государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре на животноводческой ферме в селе Настасов.
На вызов были направлены дежурные караулы ГПСЧ-3, ГПСЧ-25 и ГПСЧ-1. Всего к тушению пожара привлекались 9 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
На момент прибытия спасателей площадь горения составила около 800 м. кв. В 13:37 пожар удалось ликвидировать.
На месте пожара погибших и травмированных не обнаружено. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети. Ущерб устанавливаются.