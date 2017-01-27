Тваринницька ферма горіла на Тернопільщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. На Тернопільщині у селі Настасів горіла тваринницька ферма, на місці пожежі загиблих та травмованих не виявлено. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Тернопільській області.
Вчора, 26 січня, о 11:36 на пункт зв’язку 3-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу на тваринницькій фермі в селі Настасів.
На виклик було направлено чергові караули ДПРЧ-3, ДПРП-25 та ДПРЧ-1. Всього до гасіння пожежі було залучено 9 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
На момент прибуття рятувальників площа горіння становила близько 800 м.кв. О 13:37 пожежу вдалося ліквідувати.
На місці пожежі загиблих та травмованих не виявлено. Ймовірна причина виникнення пожежі — коротке замикання електромережі. Збитки наразі встановлюються.