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Здесь живые были рядом с мертвыми: оккупанты на Черниговщине в подвале школы держали в заложниках более 150 человек

Киев • УНН

 • 298893 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что оккупанты в деревне Ягодном, что на Черниговщине, в подвале школы держали в заложниках 150 человек. Об этом информирует УНН.

Здесь живые были рядом с мертвыми: оккупанты на Черниговщине в подвале школы держали в заложниках более 150 человек

Цитата

"Ягодное. Подвал школы. Враг держал более 150 человек одновременно. Не знаю, какими словами Это можно описать. Не знаю, как об этом можно вспоминать без дикой боли.

Здесь болели и умирали. Здесь живые были рядом с мертвыми. Голод. Жажда. Страх. Горечь. Отчаяние. Туалет на ведро. Духота.
Дети. Там были женщины и дети. Я склоняюсь их мужеству и выдержке. Это ужасно. За это враг тоже обязательно ответит. Ответит по полной", - говорится в сообщении.

Детали

Глава ОВА рассказал, что оккупанты выпускали иногда выпускали людей на улицу.

Напомним

Черниговщина: Колычевка, Ягодное, Ивановка освобождены.

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