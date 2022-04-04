Здесь живые были рядом с мертвыми: оккупанты на Черниговщине в подвале школы держали в заложниках более 150 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что оккупанты в деревне Ягодном, что на Черниговщине, в подвале школы держали в заложниках 150 человек. Об этом информирует УНН.
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"Ягодное. Подвал школы. Враг держал более 150 человек одновременно. Не знаю, какими словами Это можно описать. Не знаю, как об этом можно вспоминать без дикой боли.
Здесь болели и умирали. Здесь живые были рядом с мертвыми. Голод. Жажда. Страх. Горечь. Отчаяние. Туалет на ведро. Духота.
Дети. Там были женщины и дети. Я склоняюсь их мужеству и выдержке. Это ужасно. За это враг тоже обязательно ответит. Ответит по полной", - говорится в сообщении.
Детали
Глава ОВА рассказал, что оккупанты выпускали иногда выпускали людей на улицу.
Напомним
Черниговщина: Колычевка, Ягодное, Ивановка освобождены.