Тут живі були поруч з мертвими: окупанти на Чернігівщині в підвалі школи тримали в заручниках понад 150 людей

Цитата

"Ягідне. Підвал школи. Ворог тримав більше 150 людей одночасно. Не знаю, якими словами це можна описати. Не знаю, як про це можна згадувати без дикого болю.

Тут хворіли і помирали. Тут живі були поруч з мертвими. Голод. Спрага. Страх. Біль. Відчай. Туалет на відро. Задуха.

Діти. Там були жінки й діти. Я склоняюсь їх мужності й витримці. Це жахливо. За це ворог теж обов'язково відповість. Відповість по повній", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Очільник ОВА розповів, що окупанти випускали іноді випускали людей на вулицю.

Нагадаємо

Чернігівщина: Количівка, Ягідне, Іванівка - звільнені.