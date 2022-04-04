Тут живі були поруч з мертвими: окупанти на Чернігівщині в підвалі школи тримали в заручниках понад 150 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що окупанти уселі Ягідному, що на Чернігівщині, в підвалі школи тримали в заручниках понад 150 людей. Про це інформує УНН.
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"Ягідне. Підвал школи. Ворог тримав більше 150 людей одночасно. Не знаю, якими словами це можна описати. Не знаю, як про це можна згадувати без дикого болю.
Тут хворіли і помирали. Тут живі були поруч з мертвими. Голод. Спрага. Страх. Біль. Відчай. Туалет на відро. Задуха.
Діти. Там були жінки й діти. Я склоняюсь їх мужності й витримці. Це жахливо. За це ворог теж обов'язково відповість. Відповість по повній", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Очільник ОВА розповів, що окупанти випускали іноді випускали людей на вулицю.
Нагадаємо
Чернігівщина: Количівка, Ягідне, Іванівка - звільнені.