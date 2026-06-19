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Туск заявил, что Польша не признает договоренностей по Украине без своего участия в переговорах

Киев • УНН

 • 956 просмотра

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не будет соблюдать решения по войне в Украине, принятые без ее участия. Он подчеркнул, что ни один формат не может представлять весь ЕС без согласия всех стран.

Туск заявил, что Польша не признает договоренностей по Украине без своего участия в переговорах

Польша должна принимать непосредственное участие в любых переговорах с Россией по войне в Украине, иначе Варшава не будет соблюдать принятые решения. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет УНН.

Детали

По словам Туска, в ходе обсуждений в Европейском Союзе возникла продолжительная дискуссия о том, кто может представлять Европу или ЕС в потенциальных переговорах с Россией о прекращении огня или будущем мирном соглашении. Польский премьер подчеркнул, что не возражает против встреч лидеров в различных форматах, в частности E3 или E5, однако ни одна такая группа не имеет права говорить от имени всего Евросоюза.

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Ни один такой формат не может узурпировать право представлять весь Европейский Союз. Для этого существуют институции, и договоры здесь однозначны

– заявил Туск.

Он добавил, что Польша уже донесла эту позицию до своих партнеров.

Премьер также подчеркнул, что любые договоренности о прекращении войны между Украиной и Россией напрямую повлияют на безопасность Польши.

Польша не будет уважать никаких договоренностей, которые будут приняты без ее участия. Либо решения принимает весь Европейский Союз в соответствии с договорами, либо Польша должна принимать в них непосредственное участие. Иначе мы не будем соблюдать никаких таких договоренностей

– подчеркнул Туск.

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Степан Гафтко

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