Туск заявил, что Польша не признает договоренностей по Украине без своего участия в переговорах

Польша должна принимать непосредственное участие в любых переговорах с Россией по войне в Украине, иначе Варшава не будет соблюдать принятые решения. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет УНН.

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По словам Туска, в ходе обсуждений в Европейском Союзе возникла продолжительная дискуссия о том, кто может представлять Европу или ЕС в потенциальных переговорах с Россией о прекращении огня или будущем мирном соглашении. Польский премьер подчеркнул, что не возражает против встреч лидеров в различных форматах, в частности E3 или E5, однако ни одна такая группа не имеет права говорить от имени всего Евросоюза.

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Ни один такой формат не может узурпировать право представлять весь Европейский Союз. Для этого существуют институции, и договоры здесь однозначны – заявил Туск.

Он добавил, что Польша уже донесла эту позицию до своих партнеров.

Премьер также подчеркнул, что любые договоренности о прекращении войны между Украиной и Россией напрямую повлияют на безопасность Польши.

Польша не будет уважать никаких договоренностей, которые будут приняты без ее участия. Либо решения принимает весь Европейский Союз в соответствии с договорами, либо Польша должна принимать в них непосредственное участие. Иначе мы не будем соблюдать никаких таких договоренностей – подчеркнул Туск.

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