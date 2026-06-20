Туск заявил, что конфликт между Навроцким и Зеленским радует Путина и шокирует союзников

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал спор между президентами Польши и Украины Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским, заявив, что эскалация конфликта выгодна прежде всего России. Об этом пишет УНН со ссылкой на пост Туска в соцсети X.

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В соцсети X глава польского правительства подчеркнул, что нынешняя напряженность между Варшавой и Киевом вызывает беспокойство среди партнеров обоих государств.

Конфликт между Польшей и Украиной радует Путина и шокирует наших союзников. Задачей президентов Зеленского и Навроцкого является гашение эмоций, а не подпитка напряженности. Линия фронта проходит в другом месте – написал Туск.

Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла

Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла – высшей государственной награды Польши. Причиной такого решения стало присвоение украинским президентом одному из подразделений Сил обороны Украины почетного наименования в честь воинов УПА.

Туск заявил, что Польша не признает договоренностей по Украине без своего участия в переговорах