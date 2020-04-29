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Туск призвал поляков бойкотировать президентские выборы

Туск призвал поляков бойкотировать президентские выборы

Киев  •  УНН

 • 9661 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Председатель Европейской народной партии, бывший премьер-министр Польши и президент Европейского Совета Дональд Туск призвал поляков не участвовать в президентских выборах, намеченных в стране на 10 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Как отметил Туск в видеообращении, опубликованном во вторник, 28 января, в социальной сети Twitter, он 10 мая не будет голосовать и избегал бы слова "выборы". "Ситуация, которую правительство подготовило на 10 мая, не имеет ничего общего с выборами", - сказал Туск.

Оппозиция в Польше настаивает на переносе выборов из-за ограничений общественной жизни в стране, введенные для сдерживания эпидемии коронавирусной инфекции.

Против этого выступает национал-консервативная правящая партия "Право и справедливость" (ПиС). Ее кандидат, действующий президент Дуда лидирует во всех опросах. ПиС предлагает провести голосование 10 мая только по почте, но необходимые для этого изменения избирательного законодательства является крайне спорными. К тому же, вероятно, парламент сможет окончательно утвердить их только в начале мая - за несколько дней до выборов.

"Когда все честные и порядочные поляки скажут: это - не выборы, мы не будем принимать в этом участие, то ПиС в момент покажется", - заверил Туск.

По его словам, также непонятно, не несет голосования по почте повышенного риска для здоровья. К тому же выборы не являются ни свободными, ни честными, поскольку нет возможности для проведения предвыборной кампании, добавил бывший премьер Польши. А изменение избирательного законодательства незадолго до голосования противоречит конституции страны, отметил Туск.

Напомним, перенести выборы президента из-за вспышки короновируса предложил экс-президент Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск.

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