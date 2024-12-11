Туск и Зеленский договорились о взаимных визитах: что будут обсуждать лидеры

ukenru
Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
13:31 • 46040 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
12:11 • 54947 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Эксклюзив
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
12:06 • 99971 просмотра

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Эксклюзив
Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий
11:07 • 74008 просмотра

Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий

Эксклюзив
Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине
10:52 • 75195 просмотра

Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов
 • 100908 просмотра

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов

Эксклюзив
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
 • 140748 просмотра

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Эксклюзив
Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются
 • 125263 просмотра

Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются

Эксклюзив
В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы
 • 129539 просмотра

В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы

Эксклюзив
Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных
 • 138436 просмотра

Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия ввела военные корабли из Черного и Азовского морей

россия ввела военные корабли из Черного и Азовского морей

 • 56320 просмотра
Войска рф перебрасывают китайские багги на курщину, вероятно, для диверсионных рейдов - "АТЕШ"

Войска рф перебрасывают китайские багги на курщину, вероятно, для диверсионных рейдов - "АТЕШ"

 • 79506 просмотра
Удар по Запорожью: 6 человек погибли, 22 ранены и 4 под завалами

Удар по Запорожью: 6 человек погибли, 22 ранены и 4 под завалами

 • 97345 просмотра
Из Украины хотели вывезти книги-старопечати: пограничники помешали

Из Украины хотели вывезти книги-старопечати: пограничники помешали

 • 34857 просмотра
Украина имеет достаточно средств и оружия, чтобы противостоять РФ по крайней мере до середины 2025 года - Марченко

Украина имеет достаточно средств и оружия, чтобы противостоять РФ по крайней мере до середины 2025 года - Марченко

 • 66658 просмотра
публикации
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
Эксклюзив

13:31 • 46040 просмотра
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
Эксклюзив

12:06 • 99971 просмотра
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
Эксклюзив

 • 140748 просмотра
Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

 • 171178 просмотра
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
Эксклюзив

 • 204943 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В римской могиле археологи нашли древнейший христианский артефакт к северу от Альп

В римской могиле археологи нашли древнейший христианский артефакт к северу от Альп

14:25 • 4213 просмотра
Лиза Кудроу рассказала, как актерам «Друзей» пришлось работать над дружбой вне камеры

Лиза Кудроу рассказала, как актерам «Друзей» пришлось работать над дружбой вне камеры

 • 90661 просмотра
Тейлор Свифт установила новый рекорд: ее тур принес более 2 млрд долларов

Тейлор Свифт установила новый рекорд: ее тур принес более 2 млрд долларов

 • 88672 просмотра
Владимир Остапчук в третий раз стал отцом

Владимир Остапчук в третий раз стал отцом

 • 87707 просмотра
Где и когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад года

Где и когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад года

 • 146553 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Туск и Зеленский договорились о взаимных визитах: что будут обсуждать лидеры

Туск и Зеленский договорились о взаимных визитах: что будут обсуждать лидеры

Киев  •  УНН

 • 2718 просмотра

Read in English

Премьер Польши Туск посетит Киев в начале 2025 года, после чего Зеленский приедет в Варшаву. Визиты состоятся во время председательства Польши в Совете ЕС и возможных мирных переговоров.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в начале 2025 года поедет в Киев, после этого  Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Варшаву. Об этом Туск сообщил 11 декабря, передает "Радио Свобода", пишет УНН

Я имел вчера более длинный разговор с президентом Зеленским. Мы договорились с украинским президентом о визите и ответном визите в ближайшие дни. Я буду в Украине в начале года. Президент Зеленский приедет к нам в этот важный момент, когда Польша начнет председательствовать в Совете ЕС

- заявил Туск. 

Дополнение 

10 декабря Туск заявил, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой, а его страна стремится сыграть ведущую роль в прекращении конфликта. 

"У меня будет ряд разговоров, которые будут касаться прежде всего ситуации за нашей восточной границей. Как вы можете себе представить, наша делегация будет отвечать, среди прочего, за то, как будет выглядеть политический календарь, возможно, какой будет ситуация во время переговоров, которые могут, хотя это еще под вопросом, начаться зимой этого года", - сказал Туск.

Напомним

Макрон, Зеленский и избранный президент США Дональд Трамп провели встречу в субботу в Париже, после чего Трамп повторил, что хочет немедленного прекращения огня в Украине и переговоров для быстрого окончания войны.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика