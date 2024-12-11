Туск и Зеленский договорились о взаимных визитах: что будут обсуждать лидеры

Премьер-министр Польши Дональд Туск в начале 2025 года поедет в Киев, после этого Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Варшаву. Об этом Туск сообщил 11 декабря, передает "Радио Свобода", пишет УНН.

Я имел вчера более длинный разговор с президентом Зеленским. Мы договорились с украинским президентом о визите и ответном визите в ближайшие дни. Я буду в Украине в начале года. Президент Зеленский приедет к нам в этот важный момент, когда Польша начнет председательствовать в Совете ЕС - заявил Туск.

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10 декабря Туск заявил, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой, а его страна стремится сыграть ведущую роль в прекращении конфликта.

"У меня будет ряд разговоров, которые будут касаться прежде всего ситуации за нашей восточной границей. Как вы можете себе представить, наша делегация будет отвечать, среди прочего, за то, как будет выглядеть политический календарь, возможно, какой будет ситуация во время переговоров, которые могут, хотя это еще под вопросом, начаться зимой этого года", - сказал Туск.

Напомним

Макрон, Зеленский и избранный президент США Дональд Трамп провели встречу в субботу в Париже, после чего Трамп повторил, что хочет немедленного прекращения огня в Украине и переговоров для быстрого окончания войны.