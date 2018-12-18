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Туризм в зону ЧАЭС стал более популярным

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Министерство экологии и природных ресурсов зафиксировало увеличение количества посетителей зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в 2018 году по сравнению с предыдущими годами. Об этом сообщил сегодня на итоговой пресс-конференции министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает корреспондент УНН.

Туризм в зону ЧАЭС стал более популярным

"В результате тех трансформаций, которые происходят в зоне отчуждения, с управлением зоны отчуждения мы наблюдаем существенное увеличение посетителей", - сказал он.

По словам министра, за весь 2014 год зону отчуждения ЧАЭС посетили более 8 тыс. человек, а начиная с 2016-го происходит существенный прирост.

"Я это оцениваю очень положительно, поскольку тех почти 33 года, прошедших после аварии на ЧАЭС, в обществе начала немного забываться эта трагедия и те риски, которые все еще сохраняются после этой трагедии. И наша работа относительно акцентирования внимания, что угроза существует, но она может быть минимизирована, если должным образом управлять этими угрозами", - отметил чиновник.

Напомним, в зоне ЧАЭС правоохранители часто задерживают сталкеров.

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